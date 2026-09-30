Collboni insiste con los decretos de vivienda y pide "altura de miras" al Congreso este viernes

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistido en su defensa de los decretos que vivienda del Gobierno, aprobados este martes por el Consejo de Ministros y que este viernes se someterán a votación en el Congreso, y ha pedido "altura de miras" a los partidos de la cámara.

Lo ha dicho este miércoles en la 4 edición de BCN! Desperta organizado por Crónica Global, Metrópoli y El Español en la Casa Seat de Barcelona, donde ha lamentado que últimamente ha habido "demasiado cálculo partidista" con la vivienda.

Ha defendido que toda medida que trate de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental y a limitar al máximo posible su uso turístico "va en la buena dirección" y, según él, es lo que ha hecho el Gobierno con sus decretos de vivienda.

Al preguntársele por las próximas elecciones municipales, ha abogado por gobernar y "tomar decisiones" a pesar de la fragmentación política y ha defendido el trabajo, diálogo y voluntad de su ejecutivo en este último mandato.

"Cuando voy a un barrio no me preguntan qué coaliciones haré el próximo mandato", ha asegurado Collboni, que respecto al auge de la extrema derecha, ha optado por ir a la raíz de los problemas y demostrar que sus postulados no los resuelven.