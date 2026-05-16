Collboni insiste en eliminar los cruceros de escala en Barcelona ante su "gran impacto"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la convención municipal de la Federación de Barcelona del PSC - PSC BARCELONA

BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistido en la necesidad de eliminar los cruceros de escala en Barcelona para desincentivar este tipo de actividad en la ciudad que, sostiene, no deja ingresos pero genera un "gran impacto".

Así se ha expresado este sábado en su intervención en la convención municipal celebrada por la Federación de Barcelona del PSC, en la que ha afirmado que han pedido al Govern que destope el límite actual de 8 euros de tasa para subirlo "todo lo que sea necesario para desincentivar las escalas en Barcelona", informa el partido en un comunicado.

El alcalde ha sostenido que este tipo de turismo genera "masificación" y no hace gasto en la ciudad pero, apunta, sí hace un uso intensivo del espacio público y de los servicios de la ciudad.

"¿Los barceloneses no tienen derecho a decir que hemos de poner límite?", ha preguntado, y ha explicado que con el marco normativo actual el consistorio no tiene demasiado margen para actuar en este sentido y que el margen que han encontrado es este impuesto turístico.

En este sentido, ha señalado que el turismo debe estar al servicio de la ciudad "y no al revés", por lo que defiende impulsar un turismo de calidad como el de congresos que, sostiene, trae un tipo de visitante que aporta valor añadido y conecta con la economía del conocimiento.

También ha reivindicado la fiscalidad de la tasa turística "que ha permitido hasta ahora climatizar 60 escuelas" y ayuda a promover vivienda pública y servicios en los barrios.