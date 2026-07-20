Collboni sobre la irrupción de armas de fuego y el crimen organizado: "No queremos a esta gentuza"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras la Junta Local de Seguridad de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrado su preocupación por la irrupción de la tenencia de armas de fuego en la calle y los episodios vinculados al crimen organizado: "No queremos a esta gentuza en nuestra ciudad".

Así lo ha expresado este lunes en rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad acompañado de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y donde han reiterado la necesidad de incrementar las penas de prisión por tenencia ilícita de armas de fuego.

"Estamos a tiempo de que esto vaya a más, y lo que debemos ser es proactivos con la reforma legislativa y las medidas de prevención", según el alcalde, que ha lamentado que este tipo de hechos se han convertido en un fenómeno europeo.

NÚRIA PARLON

La consellera ha dicho que, a pesar de la mejora en las cifras de los delitos durante el primer semestre, con un 11,2% menos, desde el Departamento no rehúyen la cuestión de delitos letales vinculados a la actividad criminal.

Parlon ha destacado que pronto se incorporarán 1.500 nuevos Mossos d'Esquadra a la plantilla, lo que debe ayudar a reforzar y mejorar la estrategia de resolución de este tipo de hechos, así como generar un impacto en la percepción de seguridad de la ciudadanía.