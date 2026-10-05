Collboni llama a movilizarse de cara a las generales del 29N: "Quien pueda votar, que vote"

Archivo - El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (i), y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que ha convocado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Quien pueda votar, que vote".

En un comunicado en Instagram recogido por Europa Press, en el que ha adjuntado una foto junto de él con Sánchez, ha sostenido que los nuevos comicios "van de qué sociedad queremos ser y de si la política es capaz de dar respuesta a los problemas reales de la mayoría".

Asimismo, ha enmarcado las elecciones en un momento en el que se juegan cuestiones muy concretas, según él, como la vivienda, los salarios, los servicios públicos, los derechos conquistados y la convivencia en Catalunya y que "nadie puede pensar que lo que pase el 29 de noviembre le es indiferente".