Collboni llama a la "tranquilidad" y a la comprensión en el proceso de regularización de migrantes

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión en el Ayuntamiento de Barcelona, a 20 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y a la comprensión durante el proceso de regularización de migrantes y ha anunciado que el consistorio reevaluará en los próximos días la necesidad de reforzar los servicios de atención ciudadana.

"Que todo el mundo sepa que tenemos hasta el 30 de junio y que también tengan la tranquilidad de que el Ayuntamiento de Barcelona, si es necesario, en los próximos días ampliará aún más sus servicios extraordinarios", ha dicho en declaraciones a la prensa este viernes.

También ha pedido a los vecinos y vecinas de la ciudad que "se pongan en la piel de las personas que hace tiempo que están en circunstancias personales y familiares muy complicadas" y que, fruto de la angustia, quieran obtener los papeles de forma inmediata.