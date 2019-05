Collboni se marca un doble objetivo: "Pobreza cero y emisiones cero para 2030"

Publicado 06/05/2019 16:51:00 CET

Asegura que acordará con el Gobierno acabar la L9 y ampliar la L2 y la red de Rodalies

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, se ha marcado un doble objetivo bajo la que encabezar su acción municipal si ganas las elecciones: "Pobreza cero y emisiones cero para 2030", una meta que ha vinculado a la actividad económica y a la celebración de la Exposición Universal en 2030.

En una ponencia bajo el título 'Volvamos a ser Barcelona' en el marco del 'Dinar Cambra' que ha organizado este lunes la Cámara de Comercio de Barcelona, Collboni ha dicho que después de los Juegos Olímpicos de 1992 y del Foro de las Culturas de 2004, "la Expo 2030 será la tercera gran transformación de la era democrática".

El líder socialista ha dicho que ya cuenta con un plan para presentar una candidatura que logre acoger la Expo con la idea de conmemorar la Exposición Universal de 1929 y renovar el recinto Fira de Montjuïc, así como hace de Barcelona "un modelo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas".

"Quiero que esta Expo sea una nueva oportunidad para relanzar Barcelona al mundo después de estos años de conflicto" por el procés, y propone que la Expo 2030 se desarrolle bajo el título 'Metrópolis y Desarrollo Sostenible', ya que quiere abordar la igualdad, el cambio climático, la economía digital y creativa, y la cultura.

LEGADO DE LA EXPO

Collboni ha defendido que este evento renovará Fira de Montjuïc con nuevos pabellones y la remodelación de los de Victòria Eugènia y Carles III; el desarrollo de la zona urbana del Morrot; la finalización de la L9 del Metro con la implicación del Gobierno central y la ampliación de la L2 hasta Zona Franca y de la red de Rodalies.

También ha dicho que impulsará la viviendas sociales y la rehabilitación; se acabará de desarrollar la parte norte del distrito tecnológico 22@ del Poblenou; se transformará el parque de la Ciutadella en un enclave de investigación y ciencia; se potenciará la transición energética y la ciudad se abrirá a Collserola.

CONCENTRAR EL VOTO

"Yo les propongo que pasemos una doble página: pasemos la página del procés y del conflicto independentista, y pasemos la página de los cuatro años de mal gobierno de Ada Cola", por lo que ha pedido no fragmentar los apoyos de los que quieren un cambio y concentrarlos en el partido que ha dado los mejores alcaldes, ha dicho.

En este sentido, ha dicho que, si se quiere pasar página, la única opción posible y viable es la del PSC: "Sólo si el PSC tiene una mayoría suficiente y amplia se podrá impedir el acuerdo oculto entre el candidato de ERC y Ada Colau. Sólo si el PSC tiene una mayoría, podemos hacer posible el cambio de gobierno en Barcelona".

"Me presento a las elecciones para ganarlas, no para pactar. Quiero una mayoría suficiente para ganar en solitario. No daré apoyo a una opción que subordine Barcelona al proyecto independentista. Barcelona debe ser el centro de nuestras preocupaciones", ha concluido.