Collboni a los pescadores de la Barceloneta: "Tenéis al Ayuntamiento y su alcalde a vuestro lado"

Collboni al descubrir la placa - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha transmitido este sábado su solidaridad y apoyo a los pescadores en su reivindicación sobre el calendario de pesca y sostenibilidad del sector: "Tenéis al Ayuntamiento y su alcalde a vuestro lado", según un comunicado del consistorio.

Lo ha dicho horas después de que el sector pesquero lograra mantener los 143 días de pesca del año pasado durante el Consejo de Ministros de Pesca de la UE.

UNA PLACA PARA PAU CALDÉS

Collboni ha estado en la Barceloneta a mediodía para inaugurar una placa en recuerdo al religioso Pau Caldés i Claret (Terrassa 1916 - Barcelona 2015) en la calle Sant Miquel.

Ha explicado que "el carácter de la Barceloneta se expresa muy bien en personas como el padre Pau, que durante 50 años dio lo mejor que pudo" a este barrio y a la ciudad.

Caldés estuvo vinculado a la Barceloneta durando medio siglo de trabajo y activismo social desde la parroquia de Sant Miquel del Port.

También han asistido el tercer teniente de alcaldía y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, y el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera.