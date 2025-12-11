Collboni pide un "acuerdo nacional" entre administraciones públicas catalanas ante el sinhogarismo

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido este jueves un "acuerdo nacional" entre las diferentes administraciones públicas catalanas para hacer frente al sinhogarismo, un fenómeno por el que la ciudad invierte, en sus palabras, un millón de euros a la semana.

"Hay que enfocar el sinhogarismo en un sentido amplio, porque tiene que ver con la salud, sobre todo con la mental, con fenómenos migratorios y muy especialmente también, o principalmente en estos momentos, con la cuestión de la vivienda. Por tanto, una solución global no sólo para atender a estas personas a corto plazo", ha dicho en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press.

Ha lamentado que, ante este fenómeno, la política municipal es solo "paliativa" para evitar que haya más gente en la calle y que tengan condiciones mínimas, especialmente si hay menores.

Ha señalado que aproximadamente un "60%" de la gente que duerme en la calle en Barcelona es gente que no puede dormir en equipamentos municipales porque el consistorio tiene los servicios saturados, textualmente.

Las palabras de Collboni se producen un día después de las cifras publicadas por la fundación Arrels, que ha contabilizado un total de 1.982 personas durmiendo en las calles de Barcelona este 2025 --un incremento del 43,2% respecto a las cifras de su último recuento, realizado en 2023--.

NUEVA ORDENANZA DE CIVISMO

Sobre la nueva ordenanza de civismo de Barcelona acordada con Junts y ERC --la actual está vigente desde 2006--, ha celebrado que esta es la ordenanza que la ciudad "necesita" y ha lamentado que haya sido una ordenanza que los diferentes gobiernos municipales han tenido, en sus palabras, pesar en abordar.

"Parte de la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que el espacio público es de todos, que la ciudad es nuestra casa, que debemos cuidar de ella, como lo hace el 95% de la gente. Pero, desgraciadamente, hay un 5% de la gente que no tiene esa conciencia y que deben recibir sanciones", ha dicho.

Ha remarcado que "gran parte" de quienes infringen la ordenanza de civismo de la ciudad son turistas.

Ha cifrado en un millón de euros diarios la inversión del consistorio en limpieza y mantenimiento de la ciudad.