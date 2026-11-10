Collboni pide levantar un "muro de contención democrático" contra la negación del cambio climático

Collboni durante su intervención este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado levantar un "muro de contención democrático" para frenar la negación climática de aquellos partidos que lo atribuyen a un ciclo natural de la evolución del clima y revertir a corto plazo el cambio climático.

Lo ha dicho en la inauguración este martes de la jornada 'Ciutats Resilients. Com s'adapten les ciutats europees al canvi climàtic', organizada por el Ayuntamiento e Impacte, el canal climático de Nació.

Ha subrayado que esta lucha es una batalla global y que necesitan recursos del Govern, del Gobierno y de la Unión Europea, a la vez que ha afirmado que también se necesitan "gobiernos sensibles a estas causas".

"Insisto en la idea de la capacidad de crear consciencia, sobre todo cuando hay una ofensiva política e ideológica tan confrontativa del cambio climático", ha subrayado tras recalcar que Barcelona ha podido invertir sus recursos en este ámbito a diferencia de otras ciudades metropolitanas con los mismos problemas, pero con menos recursos.

PREPARAR LA CIUDAD

Collboni ha recordado las lluvias de este octubre y su impacto en la ciudad, así como los 40,9 grados que registró Barcelona el 7 de julio, la temperatura más alta de la historia del Observatori Fabra.

"¿Y que tenemos que hacer ante esto? Estamos desarrollando el Plan Calor y la gran medida estrella es preparar la ciudad para los 50 grados. Esto tiene que ver con todos los servicios municipales y en febrero haremos la primera simulación", ha sostenido.

Ha añadido que la política climática "será social o no será", ya que el objetivo es evitar que el cambio climático sea una nueva fuente de desigualdad y todos los barrios tengan escuelas climatizadas y que las calles no se inunden.