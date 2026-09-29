Collboni pide a los partidos no pensar en "intereses partidistas" con los decretos de vivienda

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene durante un acto del PSC, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El acto se celebra unos días después de la victoria de Salvador Illa en - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno este martes en el Consejo de Ministros y que este viernes se votarán en el Congreso, y ha pedido a los partidos "que piensen en la gente y que no piensen en sus intereses partidistas".

Lo ha dicho en un vídeo que ha compartido en Instagram y recogido por Europa Press, en el que ha destacado la "importancia fundamental" de los decretos para frenar desahucios en Barcelona de las personas más vulnerables.

También para evitar que los "fondos especulativos continúen comprando edificios que expulsan a la gente de sus casas", por lo que ha avisado de que este viernes los grupos con representación en la Cámara baja tienen la última palabra.