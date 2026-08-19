Collboni pide prudencia en Collserola ante los incendios: "No es la parte de atrás de Barcelona"

Vista de un fuego, a 14 de agosto de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha hecho un llamamiento a extremar la prudencia en Collserola ante el periodo de alto riesgo de incendio y ha destacado: "Collserola no es la parte de atrás de Barcelona. Collserola es Barcelona".

Así se ha expresado en un artículo de opinión publicado este miércoles en 'El Periódico de Catalunya', recogido por Europa Press, después del episodio que sufrió el parque el viernes pasado, que obligo a confinar durante unas horas Can Caralleu.

Según el alcalde, en los últimos años se ha "intensificado la gestión forestal" del parque y ha señalado que en 2025 se han realizado trabajos forestales en 686 hectáreas, un 19% más que el año anterior, y se han acondicionado unos 110 kilómetros de la red viaria básica en todos los barrios de montaña.

"Es un trabajo poco visible, pero esencial cuando llega una emergencia", ha sostenido Collboni, que ha defendido que proteger Collserola requiere gestión, recursos y cultura de la prevención, pero también precisa de responsabilidad ciudadana.

También ha reivindicado a la capital catalana como "ciudad forestal" y ha destacado la rápida actuación de los Bombes de Barcelona, la Generalitat, la Guardia Urbana y los Agents Rurals en el incendio de la semana pasada.