Collboni pone a prueba sus Presupuestos en el pleno de este viernes, con la mirada puesta en BComú

Archivo - Vista general durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 25 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Posteriormente al pleno ordinario se realizará un pleno extraordinario sobre guarderías municipales. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pondrá a prueba su propuesta de Presupuestos municipales para 2026 en el pleno de este viernes, votación en la que necesita el apoyo de BComú y ERC para que salgan adelante, aunque los republicanos ya han expresado su 'sí'.

Tras conseguir tramitar las cuentas el mes pasado, el gobierno municipal no consiguió recabar el apoyo de los Comuns en la comisión extraordinaria de Economía y Hacienda celebrada este miércoles, en la que reclamaron al alcalde más tiempo para negociar y mayor concreción en sus demandas.

Durante la sesión, la concejal Gemma Tarafa defendió alargar la negociación más allá de este viernes para "concretar y aterrizar" las propuestas de su partido, centradas en la vivienda, el decrecimiento turístico y los Ejes Verdes.

Por su parte, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ya avisó a BComú de que la ciudad "no puede esperar", reafirmando las intenciones del ejecutivo de aprobar las cuentas antes de que acabe el mes.

En caso de no superar la votación, se abriría la posibilidad de que Collboni se someta a su segunda cuestión de confianza del mandato: bajo esta fórmula, que ya utilizó en 2024, si la oposición no consigue articular un candidato alternativo, los Presupuestos quedarían aprobados automáticamente.

NEGOCIACIÓN

Según fuentes municipales, las negociaciones de BComú y el gobierno se han alargado hasta este mismo jueves por la tarde, por lo que no se sabrá hasta última hora la decisión de los comunes, que siguen reclamando garantías a Collboni.

Mientras tanto, los republicanos ya expresaron su apoyo a las cuentas este miércoles, ya que llegaron a un acuerdo con el ejecutivo a mediados de octubre, que también garantizaba su apoyo a las Ordenanzas Fiscales y ponía el foco, entre otros aspectos, en la creación de un Fondo de Retorno Turístico.

JUNTS, PP Y VOX

En el otro bando, tanto Junts como PP y Vox también revelaron su postura ante los Presupuestos de Collboni el miércoles, en este caso negativa: desde los posconvergentes, Arnau Vives lamentó que el ejecutivo rechazase 400 del casi medio miler de alegaciones que presentaron contra las cuentas, tachándolo de "poco riguroso".

En la misma línea, el concejal del PP Víctor Martí reprochó su poca "voluntad de diálogo" y sus prisas para aprobar las cuentas sin tener en cuenta la opinión del resto de grupos municipales.

Finalmente, el líder de Voz, Gonzalo de Oro, defendió que pese a ser los Presupuestos más altos de la historia de la ciudad, estos siguen "las mismas políticas de los últimos 10 años".