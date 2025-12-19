El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, preestrena el Barcelona Festival de Nadal 2025 que incluirá 357 funciones de arte de calle - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha participado este viernes en la preestrena del Barcelona Festival de Nadal 2025, con el espectáculo 'Nadal, un viatge inesperat', una producción del Institut de Cultura de Barcelona que interpreta la compañía Cor de Teatre, y que es el inicio de una programación con 357 funciones de arte de calle.

Es un proyecto que aúna música y teatro en un "viaje a las esencias de la Navidad" y que se podrá disfrutar desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre en Plaça Catalunya, junto al total de 357 funciones, de las cuales unas 20 son estrenas, y en que participan 19 compañías (6 internacionales) y 9 bandas musicales, informa en un comunicado.

El alcalde ha destacado la programación de la ciudad durante la Navidad, y ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas por el consistorio, "especialmente pensadas para los niños".