Collboni y Quirós crean la Comisión Bilateral Barcelona-L'Hospitalet para "reforzar" la metrópolis

El alcalde de Barcelona anuncia acuerdos con otras ciudades limítrofes: "Es el primero, pero no será el último"

Los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, y de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, han creado este viernes la Comisión Bilateral Barcelona-L'Hospitalet para "complementar y reforzar" la gestión del área metropolitana y mejorar la colaboración entre ambas ciudades.

Durante la firma del convenio, que pone en marcha la Comisión, que se reunirá al menos una vez al año, el alcalde de Barcelona ha defendido que "lo que es bueno para una ciudad lo será para la otra, y lo que es bueno para las dos ciudades lo será para el área metropolitana y el conjunto del país".

El alcalde ha destacado la "ambición" del acuerdo, que permitirá afianzar el aterrizaje de los proyectos de transformación como el futuro Campus Clínic, el Biopol-Granvia o la ampliación de Fira de Barcelona, e impulsará la creación de un entorno físico y regulatorio que mejore la permeabilidad de las ciudades, evitando el efecto frontera.

Finalmente, ha anunciado la creación de más comisiones de este tipo con otras ciudades limítrofes para complementar el trabajo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB): "Este es el primer convenio de estas características, pero no será el último", ha afirmado Collboni.

Por su parte, Quirós ha destacado la oportunidad que representa la nueva comisión para "mejorar la coordinación y la implementación de determinadas políticas públicas y estrategias de país", creando una visión conjunta que permita mejorar la vida de los vecinos y las vecinas.

"Hoy empezamos una nueva etapa", ha celebrado el alcalde, que ha lamentado que en muchas ocasiones Barcelona y L'Hospitalet no han sabido sumar esfuerzos y trabajar codo con codo, y confía en que, a partir de ahora, se puedan mirar las fronteras que las separa con ojos metropolitanos para dar mejores respuestas.

Además de una adecuación normativa y el aterrizaje de proyectos, entre los objetivos del convenio también figuran la construcción del intercambiador de la Torrassa y la ampliación de líneas de Metro, demandas de L'Hospitalet a las que Collboni se ha sumado, y la lucha contra la multirreincidencia.