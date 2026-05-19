Collboni realza Barcelona como ciudad para "vivir con tranquilidad" y expresar los derechos LGTBI

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la presentación del cartel para el Pride 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha desvelado este martes el cartel de la campaña del Orgull 2026, que bajo el lema 'Viu el teu orgull', destaca a la capital catalana como una ciudad acogedora, donde muchas personas LGTBI pueden "vivir con tranquilidad" y expresar su propia identidad de forma plena y en un entorno seguro.

Collboni ha destacado el compromiso de Barcelona como "baluarte de los derechos" al considerar que es un espacio de libertad en el que no es necesario que la gente se esconda por miedo a represalias y donde todo el mundo es libre para ser quien es, informa el consistorio en un comunicado.

Por otro lado, ha señalado que España ha pasado a ser el país más garantista con los derechos LGTBI de toda Europa, según recoge el 'mapa arcoiris' del 2026 de la organización ILGA-Europe, convirtiéndose así en uno de los países más sólidos del mundo con relación a la protección legal del colectivo.

Está previsto que durante los meses de junio y julio las calles de Barcelona acojan diversos actos festivos y reivindicativos con los colectivos LGTBI, a cuya iniciativa se sumarán los barrios y equipamientos municipales para sensibilizar de la necesidad de continuar defendiendo estos derechos.

En la presentación del cartel, se ha recordado también que Barcelona ha presentado su candidatura para acoger la WorldPride 2030, impulsada por la Pride Barcelona, entidad de la Cambra LGTBIQ+ Catalunya que cuenta con la participación coordinada del Ayuntamiento, la Conselleria de Igualtat i Feminisme y el Ministerio de Igualdad.