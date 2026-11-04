Collboni rechaza un posible cierre de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid

La exalcaldesa de París (Francia) Anne Hidalgo; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el ceo de Forbes España, Ignacio Quintana - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rechazado la posibilidad de cerrar la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid para reformarla, posibilidad que apuntó el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el accidente de Urda (Toledo)

Lo ha dicho este miércoles en la clausura del Forbes AI Forward Summit, en la que también ha participado la exalcaldesa de París (Francia), Anne Hidalgo.

Collboni ha dicho que es "fundamental" mantener la línea de alta velocidad y ha pedido que se hagan los trabajos que sean necesarios, pero sin tomar medidas drásticas.

"Debemos trasladar que se debe confiar en los servicios públicos, porque la alternativa es el caos", ha alertado el alcalde.

Puente explicó que se estaba estudiando la posibilidad de cerrar la línea durante un periodo de entre 12 y 24 meses para poder renovar la línea entera.