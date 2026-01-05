Collboni recibe a los Reyes Magos en Barcelona y les pide "protección" para los niños en conflictos

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (d) recibe a los Reyes Magos tras su llegada en barco, a 5 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Puerto, José Antonio Carbonell, han recibido este lunes a los Reyes Magos, que han llegado al Portal de la Pau a bordo de una embarcación de las Golondrinas, y les ha entregado las llaves de la ciudad y les ha pedido "protección" para los niños inmersos en conflictos bélicos y situaciones de discriminación.

"Pido por los niños y niñas que viven un conflicto bélico y situaciones de discriminación mucho amor y protección en nombre de todos los ciudadanos de Barcelona", ha deseado el alcalde a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, a los que ha asegurado la mejor acogida y hospitalidad.

También les ha asegurado que los niños de la ciudad "se han esforzado mucho y se han portado muy bien, en casa, con sus amigos y también con la ciudad, cuidándola, respetándola y haciéndola cada día un poco mejor" y les ha trasladado sus deseos para este 2026.

"Que no haya más guerras, en un mundo en paz donde las personas y los pueblos nos podemos entender dialogando, con respeto, y Barcelona se suma a este deseo de paz, diálogo y respeto en el norte y el sur, el este y el oeste, en todos los continentes, países y hogares", ha añadido Collboni.

REY MELCHOR

El rey Melchor, del que los asistentes han destacado un mágico parecido con el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, ha agradecido el cálido recibimiento de la ciudad en nombre de Sus Majestades, y ha pedido a los niños y niñas barceloneses que no pierdan "nunca la ilusión" ni la esperanza por cambiar el mundo.

"Confiamos en todos vosotros", ha asegurado Melchor, que ha destacado que Barcelona ha vuelto a demostrar que es una ciudad acogedora a la que les hace mucha ilusión volver cada año.

También ha recordado a los más pequeños que "la magia no existe solo esta noche, la podéis hacer todos los niños cada día, porque hacéis magia cuando decís una palabra bonita como gracias, por favor, o cuando dais un abrazo sincera, un beso o una sonrisa".

Melchor ha estado acompañado por Gaspar, que ha recordado a muchos por su similitud con el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y por Baltasar, y han recogido las llaves de la ciudad y han prometido que esta noche repartirán su magia por toda Barcelona.