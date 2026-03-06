Collboni reivindica el "compromiso con la lucha feminista" y contra los estereotipos de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona despliega una lona por el 8M en su fachada - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado el "compromiso con la lucha feminista" y contra los estereotipos de género de Barcelona que, ha afirmado, siempre luchará por la libertad y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Así se ha expresado este viernes, dos días antes del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora este domingo 8 de marzo, tras desplegar una lona en la fachada del Ayuntamiento bajo el lema 'Trenquem els estereotips'.

El alcalde ha señalado que la lona recuerda que "aún queda camino por recorrer" para conseguir la igualdad real que, ha sostenido, pasa por romper todos las etiquetas que limitan las oportunidades de las mujeres en el día a día.

"Barcelona alza la voz para romper las etiquetas que nos hacen retroceder, que quieren perpetuar las desigualdades", ha afirmado Collboni, que ha reivindicado al figura de Gisèle Pelicot, presente este jueves en la ciudad, y de su lucha y coraje.

En este sentido, ha llamado a combatir todos los tipos de violencia contra las mujeres, "física, sexual, simbólica, psicológica y todos los discursos" que las limitan en sus libertades, para que vivan libres y se conviertan en lo que quieran ser.

MANIFIESTO

A continuación, ha hecho lectura del manifiesto junto a la teniente de alcalde de Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil, que también celebra los 50 años de las primeras Jornades Catalanes de la Dona, celebradas en Barcelona en 1976.

"Recogemos ese legado con humildad y responsabilidad. Es un legado que nos inspira, que nos guía y que nos recuerda que la igualdad, todavía hoy, es una tarea inacabada", apunta el manifiesto.