Collboni reivindica que la vivienda "sí que es una prioridad nacional"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado que la vivienda "sí que es una prioridad nacional", en referencia al concepto de 'prioridad nacional' reflejado en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press este sábado, el alcalde ha asegurado que en el debate sobre la 'prioridad nacional' queda claro lo que dice la que considera la ultraderecha, en referencia a Vox, pero que cuando se le pregunta al PP cual es esta prioridad, no saben decir cuál es: "Para nosotros y para mí, como alcalde, la prioridad nacional es la vivienda, sin duda, hoy en día", ha insistido.

En referencia a la situación de la vivienda en Barcelona, ha explicado que la ciudad tiene un límite físico y geográfico para la construcción de vivienda, pero que se ha "pasado el rastrillo por toda la ciudad" para buscar espacios donde se puede crecer, y ha puesto como ejemplo zonas como la Sagrera o la Marina del Prat Vermell.

Así, ha explicado que al inicio de su mandato, en el 2023, se construían en la ciudad 500 viviendas públicas al año y que este 2026 se entregarán "probablemente" 1.200, por lo que considera que en la ciudad se está produciendo un salto de escala en la producción de vivienda.

PISOS TURÍSTICOS

Por otra parte, se ha referido a los pisos turísticos y ha asegurado que los eliminarán para el año 2028, pese a que, ha asegurado, este año "está habiendo una presión muy fuerte" por parte de portales que ofertan pisos turísticos, aunque, defiende, es legítimo y legal intervenir en el mercado para garantizar el derecho a la vivienda.

"Una cosa es la democracia, el poder local, el poder del alcalde. Y la otra son los riquísimos bufetes de abogados que van a contratar los fondos buitre que tienen miles de pisos en Barcelona para que usted no lo consiga. Pero lo vamos a conseguir igual. Porque yo creo que ahí también nos jugamos para qué sigue la democracia", ha señalado.

CUMBRE PROGRESISTA EN BARCELONA

Preguntado acerca de la cumbre progesista celebrada en Barcelona la semana pasada ha asegurado que es un orgullo ser un punto de referencia "mundial de la defensa de la democracia y los derechos humanos".

"Todos los líderes progresistas que nos congregamos en Barcelona lanzamos ese mensaje en un momento además de una cierta, en fin, inquietud, miedo, incertidumbre ante los que gestionan el mundo. Algunos parece que han perdido directamente la cabeza y otros están incendiando el planeta", ha sentenciado.