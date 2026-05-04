Collboni se reúne con la mujer de Saif Abukeshek y pide liberar a los miembros de la Flotilla

Collboni en su encuentro con Issa este lunes. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este lunes con la mujer del activista español-palestino Saif Abukeshek, Sally Issa, cuyo marido fue capturado el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaba a bordo de la Global Sumud Flotilla rumbo a la Franja de Gaza, y ha reclamado su liberación, así como la del activista Thiago Ávila.

"Pedimos la liberación inmediata de Saïf y de Thiago, secuestrados en contra del derecho internacional. Estamos coordinados y en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y valoramos especialmente los esfuerzos diplomáticos que se están haciendo", ha afirmado en un comunicado.

Collboni, acompañado por la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, ha transmitido a Issa el trabajo que está haciendo a escala institucional para liberar a su marido y de todos los activistas que hayan sido detenidos "ilegalmente" y que se contemplan vías de presión política con las redes y alianzas de ciudades en las que participa Barcelona.