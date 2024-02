Collboni someterá de nuevo a votación su propuesta de Presupuesto para 2024 el martes

Apela a la responsabilidad de los grupos y pide ir "paso a paso" para un pacto de gobierno

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que someterá de nuevo a votación su propuesta de Presupuesto para 2024 en una Comisión de Economía extraordinaria que convocará para el próximo martes 20 de febrero.

En una comparecencia desde el Saló de Cent del Ayuntamiento este miércoles, ha explicado que la Comisión de Gobierno aprobará este jueves la propuesta que presentarán en la comisión extraordinaria, que tendrá la misma base que la que presentó en octubre, y que no se llegó a tramitar por el rechazo de la oposición.

"Barcelona está en marcha y no se puede paralizar y no se paralizará por no tener presupuestos. Estoy convencido que podemos aspirar a más y que podemos tramitar este presupuesto", y ha apelado a la responsabilidad de los grupos, a los que ya ha traslado su decisión.

Collboni ha asegurado que cumplirá "con la palabra dada" de que Barcelona tendrá Presupuesto aprobado antes de primavera, algo que vinculó con un pacto de gobierno y que, por ahora, no se ha concretado.

"Cada cosa a su tiempo. Nosotros hoy hacemos una invitación al diálogo para hablar de la tramitación del Presupuesto", ha afirmado, y ha recordado que la tramitación no es necesariamente la aprobación definitiva, que sitúa en marzo.

"Paso a paso, con calma y tranquilidad. Dejemos que los grupos expresen sus opiniones y en función de las respuestas veremos qué escenarios tenemos", ha añadido.

"ESTE ES EL MOMENTO"

Para el alcalde, "este es el momento" de aprobar las cuentas porque ha defendido que la capital catalana tiene proyectos y necesita habilitar el Presupuesto para tener garantías y recursos y afrontar los retos de los próximos años.

"Mi compromiso es no perder ninguna oportunidad para mi ciudad. Por lo tanto, tenemos que dar este paso", y dice que lo hace determinado y convencido de que tendrá un resultado positivo para el Ayuntamiento y para la ciudad.

Ha afirmado que no vincula los presupuestos municipales con los del Gobierno y los de la Generalitat, pero que "es evidente que hay un contexto que a veces ayuda a hacer acuerdos y a veces dificulta".

LA MISMA PROPUESTA

La propuesta es "fundamentalmente la misma" que presentaron en octubre, con una modificación del 2% más de ingresos que habían previsto (71 millones de euros): contempla 3.735 millones de euros, un 3,9% más que este año, lo que supone un incremento de 140 millones respecto 2023.

Así, ha recordado que no aprobar las cuentas supone "no tener disponibles 715 millones de euros para ejecutar", lo que ha calificado como una cifra elocuente para hacer un llamamiento a los grupos para que permitan tramitar los presupuestos.