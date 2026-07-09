Collboni valora el derecho al trabajo y a la vivienda como "dos caras de la misma moneda"

Collboni durante el 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este jueves que el derecho al trabajo y derecho a la vivienda son inseparables y "dos caras de la misma moneda", y ha definido como un reto mayúsculo el acceso de las familias trabajadoras a la vivienda.

"La lucha por la dignidad pasa por que quien trabaja en Barcelona o en su ciudad pueda también vivir en Barcelona", ha dicho en el 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona de CC.OO. junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el líder de CC.OO., Unai Sordo, y la líder en Catalunya, Belén López.

Collboni considera que Barcelona ha sido "la auténtica cuna del movimiento obrero y del movimiento sindical de clase", porque tiene una de larga tradición industrial, obrera y reivindicativa.

CC.OO., ESCUELA DE DEMOCRACIA

Además, cree que la construcción y consolidación del movimiento sindical de clase es "indisociable" del logro de la democracia, de los derechos y las libertades en España, y ha añadido que reivindicar CC.OO. es reivindicar una auténtica escuela de democracia.

"Con el paso de los años, 50 años, hoy podemos continuar diciendo, con la misma vigencia y con la misma contundencia, que el trabajo digno continúa siendo la mejor política de igualdad", ha añadido.