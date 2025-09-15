Collboni ve "perfectamente compatible" tener una economía abierta y condenar el genocidio en Gaza

El alcalde de Barcerlona, Jaume Collboni, interviene durante la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', a 15 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que ve "perfectamente compatible tener una economía abierta y competitiva con la defensa de los derechos humanos y con la denuncia del genocidio" que, a su juicio, está cometiendo Israel en Gaza.

"No habrá ninguna amenaza, ninguna coacción por parte del gobierno de Israel que cambie la posición de la ciudad de Barcelona, del Ayuntamiento y de este alcalde", ha señalado en su discurso de clausura de la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur' después de que el viernes el país hebreo anunciase que no asistirá al Mobile World Congress 2026, alegando medidas diplomáticas y municipales que considera hostiles.

De este modo, el alcalde ha sostenido que los conceptos de desarrollo económico y defensa de los derechos humanos "no solo no son incompatibles, sino que forman parte de la misma ciudad y de su sistema de valores", que también son un reclamo para las inversiones.

"Es compatible tener una economía de valores, una economía comprometida y una economía que sea competitiva y que esté en la vanguardia de las inversiones en ámbitos como es la IA", ha añadido Collboni.

Asimismo, ha asegurado que se siente orgulloso de la defensa que hace la ciudad con los derechos humanos y la democracia, y ha avisado: "La historia juzgará a cada uno de nosotros en las posiciones en las que estamos, en qué lado estábamos. Y nosotros en Barcelona, y yo como alcalde, tengo muy claro de qué lado estoy".