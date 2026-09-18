Collboni viaja a Nueva York por la cumbre de ciudades U20 y se reunirá este sábado con Mamdani

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, inicia este viernes un viaje institucional a Nueva York para participar en la cumbre de alcaldes de ciudades Urban20 (U20), y este sábado prevé reunirse con su homólogo neoyorquino, Zohran Mamdani.

El alcalde participará en reuniones y sesiones públicas y de trabajo, junto con la comisionada de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Jiménez, "con el objetivo de afianzar el liderazgo de Barcelona en el ámbito internacional en la lucha por garantizar el derecho de acceso a la vivienda", ha informado el consistorio en un comunicado.

La cumbre de ciudades U20 se celebrará en Nueva York del sábado al lunes, y en la edición de este año las tres prioridades clave serán la vivienda asequible y el sinhogarismo; la acción climática, la sostenibilidad y la resiliencia, y la protección de las comunidades inmigrantes y la movilidad humana.

De esta cumbre surgirá un documento de conclusiones y propuestas, el llamado 'Communiqué', a fin de que las ciudades les entreguen a sus jefes de Gobierno y de Estado y que lo tengan en consideración para la próxima reunión de la plataforma G20 que se celebrará en diciembre en Miami.

AGENDA DE COLLBONI

Collboni participará el sábado en las sesiones de trabajo previstas durante el encuentro de ciudades y a las 13.15 horas del sábado (hora local), se reunirá con su homólogo de Nueva York, Zohran Mamdani, para "compartir visiones y proyectos de sus respectivas ciudades", convirtiéndose en la primera autoridad española en reunirse con Mamdani después de su toma de posesión.

El domingo a las 11.30 horas (hora local), Collboni participará en la sesión 'Vivienda, asequibilidad y el derecho a quedarse', que encabeza junto con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y donde ambos expondrán las políticas de vivienda que están impulsando en sus ciudades.

La apertura de la sesión se realizará por la teniente de alcaldía de Vivienda del Ayuntamiento de Nueva York, Leila Bozorg; y, posteriormente, los alcaldes y alcaldesas de Roma (Roberto Gualtieri), San Diego (Todd Gloria) y Rotterdam (Carola Schouten) y la teniente de alcaldía de Los Ángeles, Dilpreet Sidhu tendrán una conversación moderada por la secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Emilia Saiz.

En este panel, Collboni compartirá las principales políticas de vivienda que se están llevando a cabo en Barcelona, los efectos que están teniendo y "defenderá el derecho a quedarse de los vecinos y vecinas en las ciudades".

RELACIÓN CON EL G20

Fundada en 2018, Urban20 (U20) es una plataforma de diplomacia urbana que reúne anualmente las principales ciudades de los países miembros del G20, con el objetivo de compartir y crear recomendaciones políticas para los líderes del G20 sobre aspectos como la economía, el clima y el urbanismo sostenible.

La iniciativa U20 está convocada de forma permanente por C40 Cities (una red global de alcaldes) y CGLU, bajo el liderazgo de una o dos ciudades de acogida, que cambian cada año.

Este año, son las ciudades de Nueva York y Los Angeles: Nueva York acoge este septiembre la cumbre de alcaldes, mientras que Los Angeles acogió la reunión de equipos técnicos (sherpa meeting) el 11 y 12 de mayo.

En esta edición de la cumbre del U20, participarán alcaldes y representantes de 38 ciudades, entre ellas: Amsterdam, Atlanta, Boston, Bristol, Buenos Aires, Chicago, Copenhague, Denver, Freetown, Manchester, Helsinki, Estambul, Yakarta, Johannesburgo, Tokio, Turín, Toronto, Londres, Los Ángeles, Ciudad de México o Miami.