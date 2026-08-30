Collboni visita Sarajevo, Varsovia y Kiev para "reforzar" el compromiso de Barcelona con la paz

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, inicia este domingo un viaje institucional a Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), Varsovia (Polonia) y Kiev (Ucrania) con el objetivo de "reforzar" los vínculos históricos de cooperación de Barcelona en zonas afectadas por conflictos bélicos, entregar ayuda humanitaria y reiterar el compromiso de la ciudad con la paz.

Según informa el consistorio en un comunicado, durante el viaje, que hará junto a la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, se reunirá con los alcaldes de estas tres ciudades, Samir Avdic (Sarajevo), Rafal Trzaskowski (Varsovia), Vitaliy Klitschko (Kiev) y el de Járkov, Ihor Terekhov, y mantendrá otros contactos diplomáticos y visitará proyectos sociales, de protección civil, de atención a colectivos vulnerables y de defensa de los derechos LGTBI.

SARAJEVO

Este mismo domingo y el lunes en Sarajevo visitará el barrio olímpico de Majmilo y el pabellón polideportivo Zetra, que son proyectos en los cuales la cooperación de Barcelona durante el mandato de Pasqual Maragall como alcalde contribuyó.

De hecho, Sarajevo es una ciudad hermandada con Barcelona y mediante la creación del Distrito 11 durante la guerra de los Balcanes, se pusieron en marcha varios proyectos de colaboración, algunos de los cuales siguen en marcha.

También mantendrá varios encuentros institucionales, como con el alcalde y otros representantes políticos, y trasladará el apoyo de Barcelona a la adhesión de Bosnia a la Unión Europea.

VARSOVIA

En Varsovia, el martes y el miércoles, además de reunirse con el alcalde, visitará una promoción de vivienda social de la ciudad y participará en el foro Impact Leading Minds sobre seguridad y el futuro de el espacio europeo, y mantendrá un encuentro con la asociación campaign Against Homophobia.

En Polonia Collboni busca desplegar "una agenda de solidaridad frente a la amenaza exterior de la guerra pero también ante la amenaza interior que suponen la desigualdad, la dificultad para acceder a una vivienda o la segregación, entre otros".

KIEV Y JARKÓV

Cerrará el viaje en Ucrania, que centrará la misión humanitaria del viaje, en un momento de escalada del conflicto por parte de Rusia.

En Kiev, Collboni firmará un memorando de entendmiento con el alcalde de Kiev y entregará por parte del Ayuntamiento de Barcelona vehículos y material de extinción de incendios al Servicio de Emergencias Estatal de Ucrania.

Visitará los sistemas de protección civil y refugios afectados por ataques de misiles y drones y con representantes de varios proyectos de cooperación, y se reunirá con la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova.

En Jarkóv, una de las regiones del país más afectadas por el conflicto, se reunirá con el alcalde y con la red de ayuda humanitaria que la monja y cooperativista Sor Lucía Caram ha impulsado en la región.