El Col·legi d'Economistes refuerza la colaboración empresarial y educativa con 12 universidades

Representantes de la firma del convenio que ha dado lugar al proyecto E2Cat. - COL·LEGI D'ECONOMISTAS DE CATALUNYA.

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha firmado un convenio con 12 universidades catalanas para reforzar la colaboración entre el ámbito empresarial y educativo dentro de la profesión económica y de empresa, un proyecto bautizado como E2Cat.

El acuerdo establece "un marco estable de cooperación en formación universitaria, inserción laboral y orientación profesional" para los futuros economistas, y potenciar así su competitividad, según ha explicado la entidad este miércoles en un comunicado.

La vicedecana del CEC y rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha defendido que el convenio "refleja el compromiso compartido para contribuir al progreso de la economía catalana, reforzar la profesión economista e impulsar la competitividad a través del conocimiento y el talento".

Además de la UOC, están incluidas en el acuerdo Abat Oliba CEU, la Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, las universidades de Girona, Lleida y Vic; la Internacional de Catalunya, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Fundació ESADE y Ramon Llull.

Según ha explicado la entidad, las líneas de actuación previstas incluyen la puesta en marcha de cursos, seminarios y jornadas de orientación, además de contemplar el desarrollo de "futuros proyectos conjuntos de apoyo a la emprendeduría y la innovación".