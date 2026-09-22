El Col·legi d'Enginyers Industrials premia a IDP por el diseño de la planta de baterías de Seat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, participa en la Diada dels Enginyers 2026 - GOVERN

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ingeniería IDP, propiedad de Bureau Veritas, ha sido galardonado con el Premio Mejor Práctica Empresarial que otorgan el Col·legi y la Associació d'Enginyers Industrials, en reconocimiento al desarrollo de la nueva planta de baterías de Seat en Martorell (Barcelona).

Se trata de un reconocimiento enmarcado en la Diada dels Enginyers 2026, que se ha celebrado este martes en el recinto modernista de Sant Pau en Barcelona, y ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la decana del colegio, Maria Salamero y el presidente de la asociación, Xavier Rovira, informa la organización en un comunicado este martes.

El colegio ha recordado que el proyecto de IDP ha consistido en poner en marcha una instalación de alta complejidad técnica destinada a la producción de sistemas de baterías para vehículos eléctricos por 300 millones de euros y una capacidad de hasta 300.000 unidades anuales, un proyecto "clave para la transformación y electrificación del sector de la automoción", ha explicado.

El centro técnico de Nissan en Barcelona y la empresa Lightyear han recibido el premio a la Innovación por el desarrollo de un prototipo de coche con paneles solares integrados, y el ingeniero y presidente ejecutivo del consejo de administración de Fluidra, Eloi Planes, ha recibido el premio a la Trayectoria Profesional.

OTROS PREMIOS

Esta edición de los premios han tenido también como objetivo rendir homenaje al colectivo de ingenieros industriales a través del Premio Institucional, que el colegio han otorgado "de manera excepcional" al conjunto de la profesión coincidiendo con la concesión de la Creu de Sant Jordi al Col·legi d'Enginyers Industrials.

Durante la Diada dels Enginyers también se ha otorgado el Premio Serrat i Bonastre de Periodismo a los servicios informativos de 3Cat, el de Carrera Académica al ingeniero y catedrático de la UPC Miquel Casals Casanova.

La Beca Tesis Doctoral de la Fundació Caixa Enginyers, dotada con 10.000 euros, ha sido para Cristina López Martínez por su proyecto sobre la recuperación sostenible de metales de alto valor y el Premio Innovació Joves ha premiado a los 10 mejores trabajos de final de máster de las escuelas de ingeniería industrial de Catalunya.