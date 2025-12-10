El Col·legi de Periodistes convoca los III Premis Periodisme Salut i Drets Socials Tarragona

Adserà, Giralt y Boada. - COL·LEGI DE PERIODISTES

TARRAGONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los III Premis Periodisme Salut i Drets Socials Tarragona, dotados con 5.000 y 2.000 euros según la categoría, ya están convocados por la Demarcación de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya y la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, con la colaboración del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

Lo han explicado en una rueda de prensa el presidente de la Demarcación de Tarragona, Esteve Giralt; el director general de la Xarxa Santa Tecla, Joan Maria Adserà, y el presidente del colegio de médicos, Sergi Boada, informa el Col·legi de Periodistes en un comunicado este miércoles.

La incorporación del colegio de médicos como colaborador en la categoría Salud y Derechos Sociales (a la que optan trabajos publicados o emitidos en todo el mundo, con la salud y los derechos sociales en Catalunya como tema central) ha permitido incrementar el premio de 3.000 a 5.000 euros.

La categoría local mantiene la dotación de 2.000 euros, y pueden optar trabajos periodísticos sobre la salud y los derechos sociales que tengan el Camp de Tarragona como ámbito de referencia, con autoría de periodistas de medios de comunicación o corresponsalías locales.

BASES

Todos los trabajos presentados deberán estar publicados o emitidos en prensa escrita diaria, periódica o especializada, medios digitales, portales informativos en Internet o emitidos por radio o televisión durante 2025 el lengua catalana o traducidos al catalán.

La fecha límite de recepción de candidaturas es el 28 de febrero de 2026, y la previsión es que el premio se entregue durante la primavera del año que viene.

Integran el jurado el profesor agregado del Departamento de Estudios de Comunicación de la URV e investigador del grupo Asterisc Jordi Farré; la periodista científica especializada en sanidad Ana Macpherson; el responsable de comunicación de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, David Ortega, y representantes de las entidades impulsoras.