Col·legi de Periodistes e instituciones europeas reeditan el programa EduMedia en 100 escuelas

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Representación de la Comisión Europea y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona han vuelto a impulsar otra edición del programa EduMedia, que este año llegará a 100 centros educativos catalanes, informan este viernes en un comunicado.

Dirigido al alumnado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio de FP, el programa ofrece 100 sesiones gratuitas con el objetivo de reforzar el pensamiento crítico y las competencias informativas en un contexto marcado por la desinformación, la saturación informativa y el impacto creciente de la inteligencia artificial.

Las sesiones se desarrollarán a lo largo del año en 6 demarcaciones del Col·legi, y los talleres, con una duración de 60 a 90 minutos, serán impartidos por periodistas colegiados acreditados, que han recibido una formación en educación mediática.

DESINFORMACIÓN E IA

El programa tiene como ejes la desinformación y la irrupción de la inteligencia artificial, promueve un consumo responsable de información, refuerza la capacidad de análisis y verificación de contenidos, y pone en valor el periodismo como garantía de rigor.

El decano del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, ha subrayado que la educación mediática "no puede ser una formación complementaria, sino que debe ser estructural: formar ciudadanos críticos es una condición indispensable para preservar el debate público y la toma de decisiones".

El jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, ha destacado que la alfabetización mediática adquiere "un papel fundamental" en el actual contexto en que las redes sociales son la principal fuente de información para los jóvenes.

El director de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, ha afirmado que el programa EduMedia puede servir de ejemplo para el Centro Europeo de Resiliencia Democrática y muestra como "la buena cooperación entre diferentes actores" puede dar resultados muy positivos.

El programa EduMedia del Col·legi de Periodistes ha formado en sus 17 años trayectoria a más de 27.500 alumnos, de los que 2.500 lo fueron en 2025, y cerca de 800 centros educativos con la participación de centenares de periodistas.