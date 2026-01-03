Colomines (Junts): "A veces, bajar impuestos es la política más de izquierdas que se puede hacer"

Archivo - El diputado de Junts Agustí Colomines - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Parlament Agustí Colomines ha afirmado que "a veces, bajar impuestos es la política más de izquierdas que se puede hacer", en referencia a la posición de Junts respecto a la estrategia fiscal.

"Yo veo fatal enfocarlo todo desde el punto de vista ideológico", ha añadido, y ha defendido actuar de forma racional, en sus propias palabras, según ha dicho en una entrevista para 'El Nacional' recogida por Europa Press este sábado.

Sobre los cambios en el grupo parlamentario de Junts, los ha calificado de "muy normales" y ha dicho que tienen que ver con la expectativa del retorno a Catalunya del líder de la formación y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

También se ha referido a la reciente fusión entre Moviment d'Esquerres, del que es afiliado, y Acció per la República, dentro de los cuadros de Junts, y ha dicho que esta confluencia es "muy acertada" debido a la afinidad entre las dos formaciones.

Así, ha dicho que pretenden ofrecer una alternativa frente a fuerzas como ERC que, según él, "ha cogido una deriva que deja a muchos huérfanos".

"Hace falta plantear una iniciativa ideológicamente amplia. Y eso es Junts per Catalunya. Ya lo es en sí mismo, pero queremos expandirnos justamente con lo que queda del independentismo de izquierdas", ha explicado.

ALIANÇA CATALANA

Preguntado por la aplicación de un cordón sanitario a Aliança Catalana (AC), ha afirmado que "a la gente le importa poco" y, según él, lo que se debe hacer es confrontar de cara.

Ha asegurado que AC crece debido a la decepción: "El día que tenga que gestionar problemas reales en los que no pueda culpar al inmigrante, caerá por su propio peso", ha dicho en referencia a la líder del partido, Sílvia Orriols.