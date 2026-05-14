Colonial SFL obtiene un beneficio recurrente de 55 millones hasta marzo, un 1% más

Archivo - Fachada de la sede de Colonial en Barcelona- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL cerró el primer trimestre del año con un beneficio recurrente de 55 millones de euros, un 1% más que en el mismo periodo del año pasado, informa este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto consolidado fue de 47 millones, un 4% interanual más, mientras que los ingresos por rentas fueron de 104 millones, un 7% más, mientras que el Ebitda recurrente fue de 83 millones, un 5,06% más.

El crecimiento 'like-for-like' de las rentas fue un 4% superior al del año pasado, "superando los niveles de crecimiento de comparables del sector inmobiliario cotizado europeo".

La empresa ha explicado que "continuó capturando importantes incrementos de rentas en toda su cartera" y que los 'release spreads' fueron del 7% --del 18% en París (Francia)--.

Asimismo, las renovaciones de rentas permitieron aumentar los precios un 5%, por encima de la inflación, mientras que durante el periodo se firmaron contratos sobre 37.000 metros cuadrados, el equivalente a 17 millones de rentas actualizadas.

La deuda de la empresa se situó a cierre de marzo en 4.656 millones, un 6% menos que a cierre del año pasado, con un 'loan to value' del 36,7%.

VIÑOLAS Y BRUGERA

En un encuentro con la prensa para explicar los resultados junto al presidente de la empresa, Juan José Brugera, el consejero delegado, Pere Viñolas, ha celebrado que la actividad comercial durante el primer trimestre fue "muy fuerte" y ha enfatizado el peso de empresas del sector tecnológico ligadas a la inteligencia artificial, que han representado un tercio del total de nuevos contratos.

Ha subrayado que cuentan con una ocupación del 93,3%, "técnicamente llenos", y que cuando hay una demanda potente y una oferta escasa, los precios suben, algo que ha dicho que está pasando en el sector.

El consejero delegado ha querido destacar que el incremento de las rentas "supera ampliamente" la inflación y que Colonial crece por encima de la media del sector en Europa.

Brugera también ha destacado el aumento de la actividad comercial y lo ha achacado al perfil de cartera de la empresa: "'Prime' hay muy poco y lo poco que hay lo tenemos nosotros".

DESINVERSIONES

Preguntado por el programa de desinversiones de 500 millones presentado por la socimi en noviembre, Viñolas ha explicado que "van bastante rápido" y ha dicho que va bien en velocidad, tamaño y precio de venta.

La empresa ha explicado que ya se han ejecutado desinversiones por valor de 350 millones y Viñolas ha dicho que el remanente es la "exposición que queda en residencial", que ha explicado que se vende gradualmente por su propia naturaleza.

Por otro lado, Viñolas ha explicado que no ha habido avances en la voluntad de la empresa de entrar en nuevos mercados fuera de Barcelona, Madrid y París.