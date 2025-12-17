La comarca del Montsià (Tarragona) recibe una Es-Alert por lluvias intensas este miércoles

Archivo - Una mujer muestra la alerta de Protección Civil en su teléfono móvil en La Ràpita (Tarragona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este miércoles sobre las 17.20 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía de la comarca del Montsià (Tarragona) por las fuertes lluvias que están cayendo, en cuyo mensaje se pide evitar desplazamientos innecesarios, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha realizado un aviso de observación por intensidad de lluvia de más de 20 l/m2, especialmente en el municipio de Alcanar (Tarragona), por lo que se ha activado la prealerta del plan Inuncat.

Además, se recomienda no cruzar ríos, rieras y barrancos y en caso de que entre agua en las viviendas, subir a plantas superiores y llamar al 112 en caso de emergencia.