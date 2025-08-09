8 comarcas de Lleida y Tarragona tienen peligro muy alto de incendio forestal este sábado

Mapa del Pla Alfa de este sábado - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha activado el nivel 3 del plan Alfa en 53 municipios de 8 comarcas de Ponent (Lleida) y Terres de l'Ebre (Tarragona) por peligro muy alto de incendio forestal este sábado.

Son la Noguera, Segrià, Garrigues, Urgell (Lleida), Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat y Conca de Barberà (Tarragona), informan Agents Rurals de la Generalitat vía X.

Protecció Civil tiene activada la alerta del plan Procicat por la ola de calor prevista los próximos días en el tercio oeste: desde este sábado se pueden superar los umbrales de calor intenso en el Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià y Garrigues (Lleida).