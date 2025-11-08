Comerciantes y vecinos del barrio barcelonés de Sant Antoni impulsan una campaña sobre convivencia y uso cívico del espacio público - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco entidades de comerciantes y vecinales del barrio de Sant Antoni, junto al distrito del Eixample de Barcelona, han acordado reforzar los mensajes de convivencia y uso cívico del espacio público a través de la distribución de 2.000 folletos informativos con una nueva campaña de mejora del barrio, informa el Ayuntamiento este sábado en un comunicado.

Bajo el lema 'Quan cuides Sant Antoni, cuides el teu barri', el distrito del Eixample ha hecho entrega de los folletos a la Associació de Veïns de Sant Antoni, SOM Sant Anotni, Sant Antoni Comerç, la ONG de Veí a Veí y la junta del Mercat de Sant Antoni para que los distribuyan entre el vecindario.

La campaña busca interpelar directamente a la ciudadanía, tanto vecindario como a personas que visitan el barrio, para que "se haga corresponsable de mantener el espacio público en buenas condiciones".

Esta se publicará en cuatro idiomas y contendrá información sobre las normas de convivencia en el espacio público y sobre la recogida de basura --horarios, contenedores, recogida de muebles o medicamentos--.

Los folletos se repartirán por equipamientos municipales, comercios del barrio, en el Mercat de Sant Antoni y en los locales de las asociaciones vecinales.

El concejal del Eixample, Jordi Valls, ha explicado que la iniciativa responde a la demanda de estas entidades para seguir trabajando conjuntamente para proyectar el barrio de Sant Antoni como "un espacio de convivencia, un entorno vivo y potente que debe seguir abordando los retos que tiene por delante".