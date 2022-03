Comienza la manifestación en Barcelona en la cuarta jornada de huelga educativa

Los sindicatos piden el cese de Cambray

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos se manifiestan el mediodía de este martes en Barcelona en la cuarta jornada de huelga educativa convocada por Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT y Usoc.

La marcha ha partido de los Jardinets de Gràcia pocos minutos antes de las 12.00 horas y se dirige hacia la Conselleria de Educación de la Generalitat por la avenida Diagonal.

La pancarta unitaria pide "basta de imposiciones y de recortes" y los manifestantes han sustituido el cántico 'Cambray, dimisión', coreado en las anteriores manifestaciones, por 'Cambray, cese', además de 'No son cinco días de vacaciones, son diez años de recortes'.

En declaraciones a los periodistas antes de iniciar la marcha, Iolanda Segura, de Ustec·Stes, ha afeado el "inmovilismo" de la Conselleria de Educación durante las cuatro reuniones de mediación --la última de las cuales este lunes, que se saldó sin acuerdos-- y ha asegurado que las movilizaciones se repetirán si no llegan propuestas del departamento para el próximo curso.

Teresa Esperabé, portavoz de CC.OO., ha pedido el cese del conseller Josep Gonzàlez-Cambray por "mala fe negociadora" porque no ha querido, en sus palabras, ningún acercamiento con la parte sindical.

Desde Intersindical-CSC, Bernat Pèlach ha lamentado que la Conselleria no ha planteado soluciones a corto plazo y ha dicho que no pueden aceptar propuestas a tres o cuatro años vista, o para la próxima legislatura: "Que asuman el problema".

Por parte de Aspepc·Sps, Joan Alís ha sostenido que la gente no es consciente de la talla moral de la cúpula de la Conselleria --textualmente-- y ha advertido de que pedirán más dimisiones: "De momento solo pedimos la cabeza del conseller. Pero si no le cesan, es que el problema no es solo él".

Lorena Martínez, de UGT, ha asegurado que la Conselleria "no tiene ningún interés en revertir todas las peticiones" y ha apuntado que le queda sensación de tomadura de pelo tras la mediación.

La portavoz de CGT, Marta Minguella, ha defendido que "la única forma de partir de cero en la negociación es el cese del conseller: es un ultimátum".

Por último, desde Usoc, Carles Viñallonga ha apuntado que "este problema se hará más grande y acabará afectando al partido del Govern" y se ha preguntado si los políticos tienen discursos distintos antes y después de las elecciones.