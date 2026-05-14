Comienza la mesa sectorial de Niubó con los sindicatos para abordar el "conflicto" educativo

Esther Niubó, en el centro, junto a representantes sindicales en la mesa sectorial de este jueves en el departamento - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La reunión de la mesa sectorial entre la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, y los sindicatos con representación en ella --Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO. Educació, CGT Ensenyament y UGT-- ha comenzado en torno a las 9.45 horas de este jueves, con el objetivo de abordar el estado de la situación y el "conflicto" educativo.

El encuentro tiene lugar en la sede de la Conselleria de Educación, en la Via Augusta de Barcelona, y se produce en el marco del tercer día de huelga educativa, que este jueves es territorializada en Girona y la Catalunya central.

Por parte del departamento, han asistido también la secretaria general, Teresa Sambola, y el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y fuentes sindicales señalan que Educació también ha convocado a la reunión a La Intersindical, sindicato que, aunque no tiene representación en la sectorial, es uno de los convocantes del ciclo de huelgas, junto a Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament.