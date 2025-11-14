Comienzan las obras del punto de control del río Brugent en La Riba y Vilaverd (Tarragona)

Archivo - Plano detalle de agua, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha formalizado el contrato para llevar a cabo los trabajos de un nuevo punto de control en el río Brugent, dentro de La Riba y de Vilaverd (Tarragona), y se ha hecho por más de 429.500 euros con fondos Next Generation.

Esta estación, que será la primera en este curso fluvial antes de su confluencia con el río Francolí, estará ubicada en el puente del antiguo trazado de la carretera TV-7044, a la altura de la Font del Barber, informa la ACA este viernes en un comunicado.

Los trabajos tendrán una duración de 7 meses y consistirán en la construcción de una estación de aforo para controlar todo el rango de caudales (desde las aportaciones mínimas hasta los episodios de avenida), y facilitará el paso de los peces propios de la zona.