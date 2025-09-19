Comín (Junts) acusa a Podemos de ejercer "xenofobia anticatalana" en el debate de la inmigración

Archivo - El exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, en un acto en Elna (Francia). - JUNTS - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de la Generalitat y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ha acusado este viernes a Podemos de ejercer una "xenofobia anticatalana" en el debate sobre la inmigración.

En un apunte en X recogido por Europa Press, ha asegurado que, pese a que Podemos dice combatir la xenofobia, considera que hace lo contrario: "Creer que la Generalitat gestionará la inmigración peor que el Gobierno y que los Mossos representan un peligro más grande para los inmigrantes que la Guardia Civil es una forma implícita de xenofobia: xenofobia anticatalana".

De hecho, Podemos ha reafirmado esta misma semana que votará en contra de la proposición de ley de PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya al considerar que es un texto "racista".

La oposición de los morados puede ser clave para tumbar esta iniciativa, dado que se trata de una ley orgánica y el Ejecutivo central no puede permitirse perder a ninguno de sus aliados parlamentarios.

A raíz de este debate, Comín también a acusado a Aliança Catalana (AC) de reivindicar una Catalunya occidental cuando "la esencia de Occidente es justamente los derechos humanos, y si algo atenta contra los derechos humanos es el racismo y la islamofobia".

Por ello, el eurodiputado electo de Junts ha concluido que "los extremos hacen lo contrario de o que predican" en el debate sobre la inmigración.