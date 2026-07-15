Comín (Junts) cree que todo hace pensar que la sentencia del TJUE sobre la amnistía "debe ir bien"

Archivo - El vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de la Generalitat y eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha afirmado que todo hace pensar que la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará este jueves sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho de la Unión Europea (UE) "debe ir bien".

En una entrevista de 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press este miércoles, ha dicho que hay ser prudentes pero que no ve "como el Tribunal se podría desmarcar del razonamiento que hizo el Abogado General el noviembre pasado", en el que descartó que la ley supusiera una autoamnistía, que colisionara con la legislación de la UE y que afecte a intereses financieros de la UE.

Ha asegurado: "Incluso el Abogado de la Comisión Europea, que es un señor, por decirlo así, infiltrado del PP, y que nos quiere todo el mal del mundo" estuvo de acuerdo con que no había una afectación a los intereses financieros de la UE.

Comín ha asegurado que el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, "se inventó dos excusas" para no aplicar la amnistía, una, dice, sobre si en la malversación había enriquecimiento personal y la otra sobre si afectaba a los intereses financieros de la UE.

"Lo de mañana tiene que ver sólo con la cuestión de los intereses financieros. Porque mañana, en el tema de la malversación, el Tribunal no dirá nada porque no forma parte de este caso", ha explicado.

Ha apuntado que si la sentencia del TJUE es favorable para los líderes del 'procés' le quitarán a Llarena "una de las excusas", pero lo referente a la malversación, afirma, forma parte del recurso que tiene que resolver el Tribunal Constitucional.

INVESTIGACIÓN INTERNA POR ACOSO

Preguntado por si Junts ha reactivado la investigación interna por las acusaciones de supuesto acoso sexual y psicológico a un exasesor suyo en el Parlamento Europeo, tal y como publicó este martes el 'Ara', ha dicho que el proceso está "sometido a un principio de confidencialidad" y que no puede explicar nada.

"Quien haya hecho esta filtración se ha saltado esta confidencialidad", y ha negado los hechos de los que se le acusa y ha dicho que su inocencia es perfectamente demostrable.