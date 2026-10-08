Comín no aclara cuándo volverá a Catalunya pero ve "urgencia" en empezar a ejercer de eurodiputado

Archivo - El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

Tilda el aval del TC a la amnistía de victoria y vaticina que "el exilio se acaba"

BRUSELAS (BÉLGICA), 8 (EUROPA PRESS)

El exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ha asegurado este jueves que aún no ha decidido cuándo regresará a Catalunya pero que, cuando lo haga, quiere recoger su acta para poder ocupar su escaño en el Parlamento Europeo (PE): "La conciencia dice que hay cierta urgencia en empezar a representar a los electores que me votaron y ejercer de eurodiputado".

"Tendría que ser coherente con esto e intentar perderme el mínimo de plenos imprescindibles, que es donde se vota y se toman decisiones, para poder empezar a ejercer como eurodiputado", ha destacado en declaraciones a los medios en la sede del PE.

Tras constatar que hace dos años que debería estar ejerciendo de eurodiputado, ha recalcado que tiene ganas de ocupar su escaño y focalizar su actividad política en el PE.

Tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía, cree que estarían en condiciones de poder volver a Catalunya "sin ningún riesgo" junto con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el exconseller Lluís Puig, pero ha evitado concretar si él estará en el pleno del Parlamento Europeo de noviembre.

DISTINTOS CONDICIONANTES

Para Comín, pese a la alegría que supone poder regresar, ha considerado que no se puede plantear una vuelta desde una perspectiva personal y sí debe hacerse siendo coherente con las "razones políticas" que les llevaron a Bruselas.

"A partir de aquí, los condicionantes políticos de cada uno de nosotros son muy diferentes. Esto aún no nos ha llevado a ninguna conclusión de calendario concreta", ha apuntado el exconseller, sin aclarar si volverá el mismo día con Puigdemont.

Aunque dice que la última palabra del regreso la tiene cada uno, ha reivindicado que, en el caso del expresidente catalán, representa "una institución, la presidencia de la Generalitat" y quiere poner todo ello al servicio del conjunto del movimiento independentista.

"GRAN VICTORIA POLÍTICA"

También ha defendido que la amnistía es una "gran victoria política del independentismo y de todos los demócratas, porque es una rectificación del estado, de un poder legislativo que reconoce que la manera de gestionar un conflicto político en una democracia europea en el siglo XXI no es la vía penal".

Ante ello, ha vaticinado que "el exilio se acaba" y que cuando vuelva a Bruselas lo podrá hacer como un eurodiputado normal.