La Comisión Mixta entre Justicia y el TSJC analiza las primeras fases de la Ley de Eficiencia Judicial

Reunión de la Comisión Mixta entre la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta entre la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha analizado este lunes por la tarde el despliegue de las primeras fases de la Ley de Eficiencia Judicial y ha avanzado en las previsiones de la tercera fase del nuevo modelo organizativo, según ha informado el departamento en un comunicado.

Esta reunión, de carácter semestral, ha estado presidida por el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la presidenta del TSJC, Mercè Caso, y en ella también se ha hecho seguimiento de la implantación del sistema e-justicia.cat penal, una herramienta "clave" para la digitalización de los procesos judiciales, que permite una tramitación más ágil y segura.

La Comisión Mixta actúa como órgano estratégico para impulsar la modernización del sistema judicial catalán, reforzar la coordinación operativa y garantizar una implementación eficiente de las reformas legislativas.