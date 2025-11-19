Comissió de la Dignitat presenta un requerimiento al Govern por "dejadez" en los pleitos de Sijena

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de la Dignitat ha presentado este miércoles un requerimiento de inactividad a la Generalitat por "actitud de dejadez de sus obligaciones" de reclamar los perjuicios económicos derivados de los procedimientos judiciales sobre los bienes de Sijena.

En declaraciones a los medios, el portavoz de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, ha pedido a la Generalitat que reclame los 50 millones de pesetas pagados (unos 300.506 euros) pagados por la compra de bienes de Sijena, de la que una sentencia declaró la nulidad de los contratos y fueron trasladados a Aragón "en aplicación del 155".

Ha pedido que, de acuerdo con el Código Civil, la Generalitat reclame el precio de compra y los gastos de mantenimiento, conservación y restauración, desde la adquisición hasta la fecha de su entrega.

Y respecto a las pinturas murales de Sijena, de la que también existe sentencia firme, la Comissió de la Dignitat ha pedido a la Generalitat que reclame a los propietarios las inversiones hechas en las pinturas desde su extracción, su restauración y la conservación durante todos estos años que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) las ha tenido en depósito, en caso de que acaben trasladándose.

Cruanyes ha dicho que la Generalitat destinó en 1936 4.000 pesetas para "salvar las pinturas" cuando fueron arrancadas de Sijena, a lo que se suma todos los gastos de restauración y mantenimiento, y ha dicho que la Generalitat tiene la obligación de reclamar por que lo establece la ley.

La Comissió de la Dignitat ha dicho que ahora que hay sentencias firmes la Generalitat debe reclamar, y ha subrayado que la entidad no quiere que "pase el plazo sin haber reclamado", por lo que ha presentado este requerimiento de inactividad.

"Es una obligación de la administración porque si no lo hace se está causando un perjuicio a los bienes públicos y los responsables deberían responder de este hecho", ha dicho.

RESPONDER POR DIGNIDAD

Ha criticado también la actitud de dejadez de la Generalitat ante declaraciones de representantes del Gobierno aragonés respecto a Sijena porque es contra el honor de la institución y de personas como el conseller de Cultura en 1936 Ventura Gassol, del arquitecto e historiador Josep Gudiol o Apel·les Fenosa porque "se jugaron la vida salvando el patrimonio de Aragón" por responsabilidad.

Josep Cruanyes ha subrayado que la Generalitat tiene que responder por dignidad porque no se puede hacer "pasar por ladrones y personas que han maltratado el patrimonio de Aragón, porque si se preserva es porque instituciones catalanas hicieron esfuerzos en ese momento".

Ha dicho que, si la Generalitat no responde al requerimiento de inactividad, la Comissió de la Dignitat presentará un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado para que "el tribunal le obligue a hacerlo y reclamar los perjuicios".

Cruanyes ha dicho que la reclamación puede ser "mucho dinero" por los gastos de compra, la extracción de los murales y la inversión en la restauración y conservación de las obras, y ha reiterado que es por la dignidad de la Generalitat.