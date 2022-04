Los comités de empresa de Nissan reclaman agilizar el proceso de alquiler del terreno

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa de Nissan han reclamado agilizar el proceso de alquiler de los terrenos de la planta de la empresa en la Zona Franca de Barcelona, en un comunicado conjunto este jueves.

Han recordado que en la última reunión de la mesa de reindustrialización del 14 de marzo se acordó que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) abriría un concurso para gestionar el terreno y que las bases debería respetar los acuerdos de la mesa y potenciar los proyectos industriales elegidos.

Han asegurado ser conscientes de que el proceso no es sencillo, pero han criticado que "no puede ser que hoy en día aún no" se hayan trabajado estos puntos.

Por ello, han exigido una reunión urgente con los máximos responsables de las todas las partes de la mesa para trabajarlos y han avisado que si no hay una respuesta rápida y positiva a la solicitud, estudiarán acciones a realizar: "El silencio no nos vale".

Por otro lado, han lamentado "la búsqueda de protagonismo de algunas informaciones que buscan enturbiar el proceso".

También han asegurado que el proyecto de Silence "está avanzando bien con las diferentes partes" y que el hub liderado por QEV Technologies está trabajando y cerrando acuerdos con Nissan.