La compañía Baró d'evel explora la identidad colectiva con 'Qui Som?' en el Lliure de Barcelona

Imagen promocional de 'Qui Som?'. - TEATRE LLIURE

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Montjuïc de Barcelona acoge, del 18 al 30 de diciembre, la obra 'Qui Som?', en la que la compañía francocatalana Baró d'evel explora la identidad colectiva.

El montaje pone el cuerpo, la música, la palabra y la imagen en el centro para "indagar en la forma que habitamos el mundo como colectivo", informa el Lliure en un comunicado de este miércoles.

Camille Decourtye, de Baró d'evel, asegura que es una investigación sobre sus "mundos en construcción" y un viaje a las formas colectivas de creer y hacer, mientras Mateu Trias, también de la compañía, afirma que es la continuación de su deseo de posicionarse en todo aquello que hacen, en sus palabras.

La investigación visual y material, con la arcilla como material central, cuenta con el acompañamiento en escena de los artistas Lucía Bocanegra, Noëmie Bouissou, Rita Carmo Martins, Julien Cassier, Alima Hamel, Rita Mateu Decourtye / Linus Bäbler Viader, Julian Sicard, Martí Soler, Voleak Ung y Guillermo Weickert.

'Qui Som?' cuenta también con la colaboración en la dirección de María Muñoz y Pep Ramis (Mal Pelo); la colaboración dramatúrgica de Barbara Métais-Chastanier; la escenografía y vestuario de Lluc Castells; la iluminación de Cube.bz, y el espacio sonoro de Fanny Thollot.