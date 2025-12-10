La compañía de videojuegos Socialpoint traslada sus oficinas al 22@ junto a su matriz

Inauguración de las nuevas dependencias de Socialpoint. - CONSELLERIA DE EMPRESA

La empresa de videojuegos Socialpoint, de origen catalán, ha trasladado por completo sus oficinas a un espacio de 5.766 metros cuadrados en el distrito del 22@, el mismo que ocupa su empresa matriz, el desarrollador de videojuegos estadounidense Take-Two Interactive.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sámper, ha participado este miércoles en la inauguración, a través del que la empresa, que cuenta con el apoyo de la agencia para la competitividad de la empresa del Govern, Acció, opera todo el negocio a escala europea, según ha explicado el Govern de la Generalitat en un comunicado.

Según ha defendido Sámper, Socialpoint es "una de las compañías más importantes de juegos en Internet en Europa y el mundo", lo que ha reforzado el rol de la capital catalana como un centro de talento, creatividad y tecnología de un sector que genera una facturación anual de 709 millones de euros y ocupa a 4.600 personas.

El edificio del distrito de Barcelona es la principal sede del grupo estadounidense en el continente comunitario y una de las más relevantes en la región de Europa, Oriente Medio y África (Emea).

Fundada en 2008 en Barcelona, Take-Two Interactive se hizo con el control de Socialpoint en 2017 por un importe agregado de 250 millones de dólares.