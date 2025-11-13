Company publica 'Els nou llibres': La literatura es "diálogo con el pasado, presente y futuro"

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Flavia Company, a través de su heterónimo Haru, ha publicado 'Els nou llibres' (Navona), un volumen que ha definido como un 'libro de libros' sobre explicar historias y su obra más ambiciosa a nivel literario y filosófico, y ha asegurado que la literatura es "diálogo con el pasado, presente y futuro".

En un encuentro con medios este jueves, ha explicado que para escribir este libro ha recuperado a uno de sus personajes como heterónimo --la sabia Haru--, que bebe de las culturas tradicionales, de las historias épicas y mágicas, y a la que "responsabiliza" de la escritura del libro.

Ha asegurado que en este 'libro de libros' existe un hilo conductor, que es una mujer eterna, sagrada y visionaria que recorre todos los tiempos ofreciendo consuelo y guía, y las diferentes historias están interrelacionadas: "Es un libro de compañía, un lugar donde la vida tiene sentido".

Company ha afirmado que 'Els nou llibres', que Navona ha publicado en catalán y castellano, es un lugar donde vivir donde todo tiene su armonía y sentido y exista un cierto paraíso humano, aunque también pasen cosas terribles: "Mi fe no es religiosa, es la justicia poética. Creo en la justicia poética".

Ha considerado que el libro es "profundamente humano", con luz y oscuridad y en el que el amor está hecho de actos, y ha afirmado que, aunque es un libro extenso, tiene voluntad de pausa e invita al lector a detenerse.

La autora ha asegurado que los diferentes libros que componen el volumen los escribió en paralelo, tanto en catalán como en castellano, y ha explicado que en ellos se plantean mundos "genuinos" sin el impacto de la tecnología moderna.

"JUSTICIA POÉTICA"

Ha explicado que durante la pandemia se preguntó qué estaba sucediendo en un mundo presidido por el egoísmo y comenzó a leer obras como la Biblia, el Corán, la obra filosófica de Spinoza, 'Metamorfosis' de Ovidio y poesía diversa, que en su opinión proporcionan fundamento a la fascinación por las historias.

La escritora ha subrayado que su voluntad con el libro es transmitir la idea de que si la sociedad es solidaria y generosa sale ganando, y ha apelado a la capacidad "transformadora" de la literatura.

Ha afirmado que la figura de los heterónimos responde a un proyecto literario con el que ha dejado de firmar sus obras de ficción y su sensación de que escribe una obra entera, "con sus pasadizos, su intertextualidad" entre obras, y ha afirmado que en el caso de 'Els nou llibres' considera más importante el libro que quien lo firme.

Company ha asegurado tener una sensación de "plenitud" tras escribir este 'libro de libros', del que tenía la idea hace mucho tiempo, y ha dicho que tiene proyecto pensado tras acabar 'Els nou llibres'.