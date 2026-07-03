Comparece ante la jueza el psiquiatra que visitó en una ocasión a Isak Andic y a su hijo Jonathan

El psiquiatra que atendió en una ocasión al fundador de Mango, Isak Andic, y a su hijo Jonathan Andic, a su llegada este viernes a los Juzgado de Martorell (Barcelona) para declarar como testigo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Lo hizo a instancias de la terapeuta de la familia, que declaró el martes como testigo

MARTORELL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El psiquiatra que visitó en una ocasión al fundador de Mango, Isak Andic, fallecido tras precipitarse por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024, y a su hijo Jonathan --investigado por un presunto delito de homicidio-- ha comparecido este viernes ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) para declarar como testigo.

Fuentes cercanas al caso han informado a Europa Press de que este profesional realizó una única visita a padre e hijo a instancias de la terapeuta familiar, que declaró el martes como testigo.

Después del psiquiatra, está previsto que declaren, también en calidad de testigos, Sarah y Judith Andic, hijas del fallecido y hermanas de Jonathan Andic.

Es la primera vez que lo harán en sede judicial, en el marco de la causa que investiga las circunstancias de la muerte de su padre, aunque sí lo hicieron ante los Mossos d'Esquadra, frente a los que defendieron la "buena" relación entre Isak y su hijo, según el recurso de apelación de la defensa al que tuvo acceso Europa Press.

En el auto de prisión provisional eludible mediante pago de fianza de 1 millón de euros, la instructora señaló la pretensión de Isak Andic de crear una fundación para ayudar a personas necesitadas como móvil económico criminal, al esgrimir una presunta "obsesión" de Jonathan Andic por el dinero, que le habría llevado a pedir a su padre que le dejase la herencia en vida.

Sin embargo, las declaraciones de las hermanas Andic en sede policial chocan con esta tesis de la instructora, pues afirmaron que la voluntad del fundador de Mango de crear una fundación era un proyecto compartido por los hijos, que estaban informados sobre esta decisión y a los que su padre les había dicho que serían los patronos de la misma.

Asimismo, dijeron conocer el testamento de Isak Andic, que no discriminaba el equilibrio entre los hijos y, sobre la herencia en vida, señalaron que, lejos de deberse a una obsesión por el dinero de Jonathan, se trataba de una herramienta para que pudiese independizarse y que el primogénito acabó rechazando.

LA RELACIÓN

En su declaración ante los Mossos, Judith reconoció que padre e hijo tuvieron "algún rifirrafe, pero nada grave", como en cualquier familia, mientras que Sarah negó haber presenciado desavenencias entre ellos.

También explicó que conocían "claramente" el testamento de su padre desde 2023, que sabían cómo estaba distribuido y, en el caso de Judith, negó que Isak Andic tuviese la intención o el pensamiento de desheredar a Jonathan, sobre el que ambas descartaron que tuviese una obsesión por el dinero.

Al ser preguntada por la personalidad de su hermano, Judith Andic lo definió como una persona muy estable, "reflexiva y poco impulsiva".