Comsa firma el contrato de un "proyecto clave" ferroviario en Croacia por 350 millones

El presidente del Consejo de Administración de H Infrastruktura, Damir Lončarić, y el director de Contratación de COMSA Corporación, Pedro Miguel Rivero Moya - COMSA

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comsa Corporación ha formalizado la firma del contrato con el gestor público de la red ferroviaria de Croacia HZ Infrastruktura, para la ejecución de un "proyecto clave" de modernización ferroviaria en el país, con un importe cercano a los 350 millones de euros, uno de los mayores contratos internacionales del grupo.

El contrato fue firmado este viernes por el presidente del Consejo de Administración de HZ Infrastruktura, Damir Loncaric, y el director de Contratación de Comsa Corporación, Pedro Miguel Rivero Moya, en presencia del viceprimer ministro y ministro del Mar, Transportes e Infraestructuras, Oleg Butkovic, entre otras autoridades, informa Comsa en un comunicado este lunes.

El proyecto contempla la reconstrucción, ampliación y electrificación de la línea ferroviaria M202, en el tramo comprendido entre Hrvatski Leskovac y Karlovac, en la zona central de Croacia, y se desarrollará a lo largo de 44 kilómetros de vía: el objetivo es "mejorar de forma significativa la capacidad, fiabilidad y seguridad del transporte ferroviario, así como su integración en los corredores europeos de movilidad".

Entre las principales actuaciones previstas se incluyen la construcción de una segunda vía, la ejecución de nuevos puentes y viaductos, la modernización de estaciones y apeaderos, así como la implantación de sistemas de electrificación, señalización y control de tráfico ferroviario de "última generación".

MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Una vez finalizadas las obras, la línea permitirá alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, contribuyendo a "una movilidad más eficiente y sostenible".

El proyecto está alineado con los planes de inversión impulsados por la Unión Europea para la modernización del transporte ferroviario y la reducción de emisiones, y contará con financiación europea.