La comunidad musulmana pide "paz y diplomacia" en un Iftar en Barcelona con más de 1.000 personas

El presidente de la Fundació Ibn Battuta, Mohammed Chaib, ha manifestado que frente al odio y el racismo se necesita más compromiso y más diálogo entre musulmanes y no musulmanes, y "frente a las guerras, paz y diplomacia".

Así lo ha manifestado este miércoles en el Iftar (comida nocturna con la que los musulmanes rompen el ayuno diario durante el Ramadán) organizado por la Fundació Ibn Battuta con la colaboración de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya y el Institut Europeu de la Mediterrània en el Museu Marítim de Barcelona, al que han asistido numerosas autoridades y que ha congregado a unos 1.100 asistentes.

Chaib ha lamentado que algunos usen a los musulmanes para atacar la convivencia, también en el Parlament de Catalunya, y ha aclarado que desde la comunidad nunca han pedido que en las escuelas no se baile o no se cante y que si hay alguien que está utilizando esto lo está haciendo con maldad y por su bien político.

"Frente al odio y al racismo y los mensajes negativos sobre los musulmanes que traslada la extrema derecha, pedimos a los partidos políticos democráticos que no se arruguen", ha solicitado dirigiéndose a la mesa de autoridades.

UNIÓ COMUNITATS ISLÀMIQUES

El presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohammed El Ghaidouni, ha comenzado su discurso diciendo que este año el mes sagrado del Ramadán coincide con un momento difícil, en el que el lenguaje de la guerra vuelve a ocupar espacios que deberían estar ocupados por el diálogo, la diplomacia y el entendimiento entre los pueblos.

Ha expresado que la guerra nunca es la solución y que cada bomba que cae sobre una ciudad destruye mucho más que edificios, erosionando la confianza en la humanidad, y ha trasladado su reconocimiento "a la posición del gobierno de España y del presidente, Pedro Sánchez, que ha defendido una postura clara en favor del diálogo, de la diplomacia y en contra de la escalada bélica".

En tiempos donde algunos intentan normalizar el conflicto, El Ghaidouni ha dicho que el rechazo a la guerra es un acto de responsabilidad histórica, y ha advertido de que el crecimiento de la extrema derecha y de los discursos de odio representan un desafío para la convivencia democrática: "No hay democracia sin diversidad, no hay convivencia sin respeto y no hay paz verdadera sin justicia".

COLLBONI

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ha subrayado que con este acto, la Barcelona rica y diversa "se levanta contra los discursos de la expulsión, del odio y de la xenofobia" y que son muchos más los que defienden la convivencia que quienes quieren dividir y sembrar el odio entre las comunidades.

Ha puesto como ejemplo la reciente incorporación de la nueva concejala del Ayuntamiento de Barcelona, Sara Belbeida, la primera mujer de origen árabe (catalana de padres marroquíes), y de religión musulmana en ocupar este cargo y que "hoy representa la diversidad que la ciudad ya es".

Collboni ha expresado que, en estos momentos de confusión, de guerra, en la que el Gobierno clama por la paz, esta celebración es "un llamamiento a la esperanza, al optimismo, a decir que sí es posible convivir en la diversidad".

CONSUL DE MARRUECOS Y ESPADALER

La Cónsul General de Marruecos, en representación del Cuerpo Consular, Nezha Attahar, ha recordado que el mes sagrado de Ramadán recuerda cada año la importancia de valores universales que trascienden fronteras y culturas.

Ha añadido que esta velada evidencia la importancia del diálogo como un modelo de cohesión, que reivindica el Mediterráneo como un espacio de "cooperación, comprensión y paz" y que pone en valor los lazos humanos que unen a las sociedades.

Además, la Cónsul ha subrayado la buena relación entre Marruecos y España, a la que se ha referido como una asociación sólida y estratégica, y ha destacado que las sociedades se construyen más "sobre lo que nos une que sobre lo que nos diferencia".

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha trasladado a la comunidad musulmana un saludo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el deseo de un buen Iftar, y ha dicho que en un momento de enfrentamientos bélicos el Govern se posiciona al lado de la diplomacia.

Ha afirmado que actos como este ayudan a la sociedad a conocerse mejor, a dialogar, a entenderse y a mirar adelante conjuntamente, ha dicho que el Govern apuesta por la convivencia, el respeto y el civismo, valores que representan el Iftar, y ha subrayado que aunque individualmente no se pueda parar la guerra, sí se puede construir la paz a través del respeto mutuo.

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha expresado que hay quienes dicen que la sociedad está fragmentada, que se divide entre procedencia, origen, religión, género u orientación sexual, pero que se divide "en buena y mala gente" y el Iftar está lleno de buena gente, que no tiene que ver con la religión que cada uno profese, sino con los valores.

Ha comparado la situación actual con las "olas migratorias" anteriores en Catalunya, con flujos de personas procedentes de lugares como Galicia y Andalucía, y ha dicho que el mundo es eso, diversidad y culturas que se mezclan y entremezclan: "Alguno se llevaría una sorpresa si se hiciera un análisis de ADN", ha bromeado.

Además, ha defendido el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, pues los inmigrantes en situación irregular ya tienen deberes y obligaciones, y pagan los impuestos indirectos, contribuyendo no sólo a sostener las pensiones futuras, sino también las actuales: "Todo el mundo tiene que tener derechos, derechos sociales y derechos humanos".

RESPUESTA A TRUMP

La Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha lamentado el momento convulso que atraviesa el mundo: "Hay algún loco por ahí que se cree imperialista, dueño del mundo. Hay que decirle que no. España le dice que no. El presidente le dice que no. Y también le dice a Europa que se equivoca. Que se equivoca si se pliega".

Ha aprovechado para recordar que la Unión Europea nació después de una época de guerra, con valores compartidos pese a ser diferentes, y ha apelado a no permitir que se impongan fronteras, y menos a través de las armas.

Además, se ha dirigido a los miembros de la comunidad musulmana presentes, a los que ha pedido que no se sientan ajenos en esta sociedad, que no se aíslen, para evitar que surjan los guetos, y contra los que hablan de efecto llamada y "paguitas", ha dicho que los inmigrantes aportan un 10% al PIB y producen solo un 1% de gasto social.