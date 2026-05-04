Comuns se abre a hablar con Junts que el decreto de alquileres no perjudique al pequeño propietario

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha asegurado este lunes que están dispuestos a negociar con Junts que el decreto de prórroga de los alquileres no perjudique al pequeño propietario.

"Si la discusión es cómo proteger a los inquilinos sin que esto vaya en contra del pequeño propietario, siempre hemos estado abiertos a discutirlo, pero si el problema es que no se vota a favor de la prórroga, o al lado de PP, porque en el fondo se está con los grandes rentistas, es un problema", ha destacado en rueda de prensa.

Para Pisarello, el problema de los abusos en materia de alquiler no reside en los pequeños propietarios, que tienen una o dos viviendas, y sí en los grandes tenedores.

Así, ha advertido a Junts de que serán firmes y contundentes "si el mito del pequeño propietario es una excusa para no ir contra los grandes, que concentran una gran parte mayoritaria de las vivienda en alquiler".

Ante ello, ha emplazado a la formación de Carles Puigdemont a rectificar su posición "si no quiere acabar devorado por PP, Vox y Aliança Catalana", y más después de que una encuesta del 'Ara' vaticine que quedaría en quinta posición, por detrás del PSC, ERC, Aliança y Vox.

"Junts debe decidir cuál es su espejo: el PNC o AC, Vox y PP", ha manifestado Pisarello, que ha emplazado al alma humanista de los de Puigdemont y ha insistido al PSOE a implicarse más para lograr que la prórroga de los alquileres salga adelante.

ENCUESTA

Además de lamentar el crecimiento de la extrema derecha que vaticina la encuesta del 'Ara', ha manifestado que las fuerzas de izquierdas deben hacer su trabajo, pese a que en Catalunya sigan siendo mayoritarias en el Parlament.

Así, ha llamado a las izquierdas a buscar el máximo entendimiento posible "con un programa compartido en 3 o 4 cuestiones", y cree que la pérdida de diputados del PSC obedece a alguna decisiones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, relativas al campo educativo y sanitario.